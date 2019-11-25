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المظاهرات اللبنانية بلغت "الأربعين" ودعوات لإغلاق الطرق

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:20 - 25 نوفمبر 2019
المظاهرات اللبنانية المظاهرات اللبنانية
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بلغت المظاهرات اللبنانية اليوم الاثنين 25/11/2019، يومها الأربعين، وسط دعوات لاستمرار الإضراب العام وإغلاق الطرق، احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية السيئة، وللمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط .

وقد دعا ناشطون للإضراب العام وإقفال الطرق اليوم في مختلف المناطق اللبنانية بمناسبة "أربعينية" المظاهرات اللبنانية والحراك، وكذلك تصاعدت دعوات من ساحة الشهداء عبر مكبرات الصوت للعصيان المدني.

وقد صدر بيان عن المظاهرات اللبنانية في طرابلس وعكار وصيدا ومناطق أخرى طلب من اللبنانيين في مختلف مناطقهم إغلاق كل مؤسسات الصيارفة وأن يكون صباح اليوم "يوم غضب ... وإقفال لكل المؤسسات حتى تأليف حكومة اختصاصيين".

وجرى الليلة إغلاق الطرق في عدد كبير من المناطق.

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