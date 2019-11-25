اليوم: اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات تصريحات "بومبيو"

يعقد وزراء الخارجية العرب اليوم الاثنين، برئاسة العراق ، اجتماعاً لبلورة موقف عربي جماعي ومنسق للتصدي للخطوة الأمريكية الأخيرة باعتبار أن الاستيطان الاسرائيلي غير الشرعي لا يتعارض مع القانون الدولي.

وأكد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية ، إن "الاجتماع الوزاري اليوم ليس فقط من أجل تقييم الخطوة الأمريكية، وإنما لاتخاذ المواقف والخطوات التي أصبحت تتطلب تجاوز الادانة إلى ضرورة اتخاذ اجراءات عملية لمواجهة القرار .

وقال أن "الموقف العربي الذي سيصدر عن الوزراء سيكون موقفًا عربيًا جماعيًا منسقًا وسيكون جزءًا من الموقف الدولي في التصدي للخطوة الأمريكية، ولأجل ممارسة مزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية على الساحة الدولية للانتصار للحق الفلسطيني بتأكيد الحقوق الفلسطينية على المستوى الدولي".

وأوضح هناك خطة عمل عربية متواصلة لنصرة القضية الفلسطينية، وأن اجتماع الوزراء يأتي في اطار خطة التحرك العربي سياسيًا وإعلاميًا وقانونيًا للتصدي للموقف الأمريكي وإبطال تداعياته على مستوى العالم لانتهاكه بصورة جسيمة للقوانين والشرعية الدولية.