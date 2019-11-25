تصدرت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الاثنين 25/11/2019، مواضيع عدة، تناولت قضايا محلية وعربية ودولية.

وقد تناولت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم مايلي:

عكاظ

اجتماع وزاري عربي لمواجهة «شرعنة» الاستيطان الإسرائيلي

«العمل» للمنشآت الكبيرة: سنوقف الخدمات الإلكترونية إذا لم تلتزموا بـ«التقييم الذاتي» - «العدل»: 3690 دعوى نفقة خلال العام.. وحسم القضية لا يتجاوز 22 يوماً

بتوجيهات عليا.. 8 مواقع ممنوعة من التملك الخاص.. «عكاظ» تنشر التفاصيل

هل يسمح الشورى لموظف الدولة بالاشتغال في التجارة.. اليوم؟

الوزارة تحسم الجدل: التعليم أولا.. لا إقحام للطلاب في منافسات الأندية

العواد: بالإرادة السياسية.. 22 قرارا لحقوق المرأة

«بأمر الشعب».. العراق مغلق

«العدل»: 3690 دعوى نفقة خلال عام.. 5689 جلسة.. و22 يوماً للحسم

التحايل في أراضي «عمق» في المحكمة.. اليوم

جامعة القصيم: أصدرنا 2000 رخصة قيادة للنساء في 6 أشهر

«صفقة المطار» تفضح علاقات «إخونج تونس» بتركيا

إغلاق 17 منشأة مخالفة ومصادرة طن و433 كغم أغذية فاسدة بالخميس

الشرق الأوسط

مناصرون لـ«حزب االله» وحركة أمل يهاجمون المتظاهرين في بيروت

وزير الدفاع الأميركي يطلب استقالة وزير البحرية

زيارة ميدانية وبيان مرتقب من «الجنرال الأممي» لموقع هجوم الحديدة

بلومبرغ يعلن رسمياً ترشحه للرئاسة الأميركية

مفارقة التحقيق في عزل ترمب: مسؤولون هاجمهم الرئيس لا يزالون في إدارته

أكبر عملية نصب بالعملة الرقمية... سيدة تستولي على 4 مليارات دولار وتختفي

رئيس هيئة الرياضة يهنئ الملك سلمان وولي العهد بلقب الهلال الآسيوي

المتحدث باسم «الشرعية» لـ«الشرق الأوسط»: غريفيث يتحمل مسؤولية هجوم الحديدة

جنرال أميركي قلق من هجمات إيرانية جديدة

المدينة

تعرف على هدية رئيس وزراء ألبانيا لولي العهد

"محافظ ساما" يؤكد: السيولة كبيرة جدا في النظام المصرفي السعودي

العواد: نقلة تاريخية لحقوق المرأة السعودية بـ 22 قرارا ملكيا

"التعليم": لا يجب إقحام المؤسسات التعليمية في منافسات الأندية الرياضية

الهلال بطلاً لدوري أبطال آسيا

"التجارة" تنفذ جولات تفتيشية على محطات الوقود للتحقق من...

نفذت وزارة التجارة والاستثمار حملة تفتيشية على محطات الوقود في مختلف مناطق...

الأرصاد: امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الشرقية...

​حانت ساعة الصفر في مستحقات صفقة رودريغيز دون سداد

مقتل 6 متظاهرين في الجنوب مع تصاعد العصيان المدني بالعراق

إخلاء مبنى الكلية الأهلية بالباحة لتسرب مياه الأمطار بالمبنى

وزير الصحة يسلم "وسام الملك عبدالعزيز" لأصحاب العطاءات الخيرية

أمير الشرقية يرعى انطلاقة الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي

عبدالملك يؤكد أن تطبيع الأوضاع في عدن والمناطق