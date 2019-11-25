الأحمد : "حنا ناصر" خلال ساعات في غزة لاستلام رد حماس الخطي بشأن الانتخابات

أكد عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ، ان اللجنة التنفيذية وخلال اجتماعها بالأمس بحثت العديد من المواضيع لدعم صمود شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها التحركات الشعبية لإبطال العدوان الامريكي و"الاسرائيلي"، بالإضافة الي بحث موضوع الانتخابات الذي يهدف الي دعم الجبهة الداخلية .

وبين الاحمد خلال تصريحات لإذاعة صوت فلسطين تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" انه و خلال الساعات القادمة سيتوجه حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الى قطاع غزة ، لاستلام رد حركة حماس الخطي على ورقة الرئيس عباس بشأن الانتخابات التشريعية ، وخاصة بعد تسلم الرد من جميع الفصائل على الانتخابات .

وأشار الأحمد انه وفور تسلم الورقة الخطية سيتم التشاور لتحديد موعد الانتخابات التشريعية والتي سيعقبها الانتخابات الرئاسية بعد عدة اشهر ، مبيناً ان اللجنة التنفيذية والمركزية والفصائل في حركة دائمة لبحث موضوع الانتخابات.

وأشار الاحمد الى ان اجتماع الامس بحث الفعاليات الحاشدة في المسيرات والتجمعات في مراكز المدن التي أعلنت عنها فصائل العمل الوطني غداً ، اضافة الى بحث توجه القيادة خلال الأيام القليلة القادمة الى المحكمة الجنائية الدولي من أجل رفع قضية ضد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شخصيا كونه يتحمل المسؤولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن المستوطنات.