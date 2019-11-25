تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 25/11/2019، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات و المحاور الرئيسية، فيما سجلت 4 حوادث مرورية نتج عنها إصابة خطيرة خلال 24 ساعة الماضية.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور، إلى وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، فيما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

وتمنت الإدارة، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، مذكرةً أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

ودعت السائقين في حالة وقوع الحوادث أن يبادرون لتحريك السيارة لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنهم التواصل مع العمليات المركزية.