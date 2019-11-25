قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا من مدن الضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين طالت 15 مواطنًا من مدن الضّفة الغربية المحتلة.

وقال الاحتلال العبري، إنه جرى اعتقال الشبان الفلسطينيين بحجة امينة، مشيرًا إلى أنه حوّل المعتقلين للتحقيق.

وفي التفاصيل، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، الشاب أصيل البرغوثي (28 عاما)، من بلدة كوبر شمال رام الله، وفتشت عددا من المنازل في بلدة دير نظام.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن فرج ابراهيم زيبار، في البلدة وفتشته.

واندلعت مواجهات عقب انسحاب تلك القوات من البلدة، دون ان يبلغ عن إصابات.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دير نظام شمال رام الله، وفتشت عددا من المنازل، واستجوبت ساكنيها.

وفي مخيم العزة شمال بيت لحم، اعتقلت الطفل نور محمود أبو طربوش (14 عاما)، والشاب عمر صبحي أبو شعيرة (18 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

اقتحمت القوات عددا من المناطق شرق بيت لحم، وهي: حرملة، ورخمة، ورفيضة.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة طمون، ومخيم الفارعة، وهما: اسماعيل عبد العزيز بني عودة (23 عاما)، كما اعتقل الشاب أحمد عمر صبح من مخيم الفارعة، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين من قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن المعتقلين هم: محمد هيثم، وعماد أبو ريالة، ومحمود عبد محمود، وصائب درباس، وأحمد جمال عطية، وأكرم عبيد، وسلامة غاصب عبيد، والطفل مجد محمود، واقتادهم إلى أحد مراكز التحقيق.

وعرف من معتقلي الضفة فجر الإثنين:

١. أصيل وليد البرغوثي- كوبر شمال رام الله

٢. عمر صبحي أبو شعيرة- مخيم العزة شمال بيت لحم

٣. الفتى قصي محمد أبو ماريا- بيت أمر شمال الخليل

٤. أحمد عمر صبح- مخيم الفارعة قرب طوباس

٥. الطفل يوسف الخطيب- مخيم عقبة جبر بأريحا

٦. إسماعيل عبد العزيز- طمون قرب طوباس

٧. أويس العبد- كوبر

٨. أسيد هشام ذوابة- عنبتا قرب طولكرم

ومن العيسوية شرق القدس المحتلة:

١. محمد هيثم

٢. عماد أبو ريالة

٣. محمود عبد محمود

٤. صائب درباس

٥. أحمد جمال عطية

٦. أكرم عبيد

٧. سلامة غاصب عبيد

٨. الطفل مجد محمود

٩. محمد رمضان المصري