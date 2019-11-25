حالة الطقس اليوم الاثنين 19/11/2019

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتسود أجواء خريفية دافئة ومستقرة نهاراً مع تواجد للسحب العالية في السماء، ثم تنخفض درجات الحرارة ليلاً وتسود أجواء باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة قليلاً في بقية المناطق.

كما توقعت أن تكون الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ الثلاثاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئاً في النصف الأول من النهار في كافة المناطق.

وأشارت دائرة الأرصاد الجوية، إلى أن ساعات العصر والمساء تدخل كتلة هوائية أكثر برودة لتنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، وتسود أجواء باردة نسبياً في ساعات الليل مع فرصة لهطول زخات محلية ليلاً في بعض المناطق، الرياح تكون شرقية صباحاً تتحول بعد الظهر الى جنوبية غربية.

أما الأربعاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الطقس غائما جزئياً وبارداً نسبياً خصوصاً في الجبال.

وقالت الأرصاد، إن الفرصة تتهيأ لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد خصوصاً في السواحل وشمال البلاد، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية تنشط أحياناً.

لا يطرأ تغير على درجات الحرارة يوم الخميس، فيما يكون الطقس غائما جزئياً وبارداً نسبياً خصوصاً في الجبال.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد خصوصاً في السواحل وشمال البلاد. وتكون الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

ويطرأ الجمعة ارتفاع بسيط على درجات الحرارة ويكون الطقس مستقراً وبارداً نسبياً خصوصاً في الجبال، وتكون ساعات الليل باردة نسبيًا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.