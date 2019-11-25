موعد صرف شيكات الشؤون للأسر الفقيرة 12/2019

توقع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أن يتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية بعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية مطلع الشهر المقبل.

و قال مجدلاني في تصريح اذاعي له اليوم الأحد إنه تم الانتهاء من مراجعة النظام، وتم إضافة أسماء جديدة وحجب أخرى بعد التأكد بأن لديها دخل.

وعبر عن أمله في أن تكون وزارته جاهزة لصرف مستحقات المستفيدين من شيكات الشؤون و البالغ عددهم 71 أسرة.

وتصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات مالية لحوالي 70 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة و30 ألف أسرة في الضفة الغربية كل 3 أشهر.