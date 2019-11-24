الاحتلال يواصل احتجاز آلاف العجول في الموانىء "الإسرائيلية"

أفادت وزارة الزراعة الفلسطينية، بأن الاحتلال "الإسرائيلي" يحتجز آلاف العجول التي يتم استيرادها من الخارج، عقب قرار السلطة بوقف الاستيراد من الجانب "الإسرائيلي".

وقال وزير الزراعة رياض العطاري في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، إن "إسرائيل" من الدول الاوروبية عدم تصدير المواشي للمستثمرين الفلسطينيين على السفن المتوجهة إلى الموانئ "الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أنها تحتجز ما يزيد عن (3000) رأس عجل.

وتعمل الحكومة الفلسطينية على خطة للانفكاك الاقتصادي التدريجي عن إسرائيل تشمل مجالات الزراعة والصحة والطاقة، في حين يهدد الاحتلال "الإسرائيلي" السلطة الفلسطينية بـ"عواقب وخيمة" في حال عدم تراجعها عن هذا القرار.

وأعلن اشتية وقف استيراد المواشي في 15 من أيلول/سبتمبر الماضي، رغم معارضة بعض المسؤولين الفلسطينيين لعدم وجود بدائل محلية.