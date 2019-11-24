رابط أسماء المنحة القطرية.. نائب العمادي يصل قطاع غزة

وصل نائب السفير القطري خالد الحردان، مساء اليوم الأحد إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "ايرز" لصرف المنحة القطرية.

وقالت مصادر محلية، إن الحردان وصل قطاع غزة لصرف المنحة القطرية على المستفيدين من الأسر الفقيرة، ومتابعة المشاريع القطرية في القطاع.

الجدير بالذكر، أن دولة قطر تواصل دعم الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد عن عام، لأكثر من 100.000 ألف أسرة، بشرط أن تكون الأسرة من ذوات الدخل المحدود وللعاطلين عن العمل وشروط أخرى حددتها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

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