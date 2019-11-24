تعليق الدوام بمدارس الوطن الساعة 11:30 صباح غدٍ الاثنين 25/11

دعا الاتحاد العام للمعلمين جميع المعلمين والمعلمات وكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها الى تعليق الدوام الساعة 11:30 من صباح الثلاثاء والمشاركة الحاشدة في المسيرات والتجمعات في مراكز المدن التي أعلنت عنها فصائل العمل الوطني.

و كانت الفصائل الفلسطينية دعت اليوم الأحد، كافة كوادرها وعناصرها للمشاركة في فعاليات غاضبة –تصعيد ميداني- يوم الثلاثاء القادم تنديدًا بالقرارات الأمريكية والتي كان أخرها على لسان بومبيو اعتبار المستوطنات شرعية وأنها غير مخالفة للقانون.

وستنطلق الفعاليات يومي الثلاثاء والجمعة للتعبير عن رفض كافة المخططات الصهيوامريكية بحق القضية الفلسطينية.

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول "ان الحركة والقوى الوطنية وضعت برنامجا ومخطط حراك ميداني على كافة الأصعدة خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "أن الفعاليات تهدف إلى تصعيد عملية التصدي للاحتلال في ظل الانتهاكات غير المسبوقة" مشددا على انه لا يمكن على الاطلاق الاستمرار بهذه المعادلة القائمة.

نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم أكد على أن الفصائل كافة اجمعت على قرار استنهاض الشعب ودعوته للتعبير عن غضبه تجاه ما اعلنته الادارة الامريكية من قرارات خطيرة تجاه قضيتنا.

من جهته قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال ابو ظريفة: "إن جبهته ستنخرط في الفعاليات المنددة بالمشروع الاستيطاني الاسرائيلي الامريكي والتي ستقام على امتداد الاسبوع الحالي، داعيا جميع الفصائل والقوى لضرورة الانخراط والمشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات الشعبية.