تخوّف "إسرائيلي" من وصول الكورنيت للداخل المحتل

أفاد موقع "إسرائيل ديفنس"، بأن المجلس الاقليمي أشكول بدأ سيبدأ بعمليات تشجير أمني في محيط المجمع التعليمي التابع للمجلس خلال الفترة المقبلة، وفق مذكرة تفاهمات صادرة عن المجلس.

وقال الموقع "الإسرائيلي"، إن الحديث يدور عن منشأة تبعد أكثر من 5600 من الحدود مع قطاع غزة ، مشيرًا إلى أن الأمر الذي أثار حفيظة مستوطني الغلاف فيما اذا كانت المنظومة الأمنية تخشى من أن تصل صواريخ المقاومة الفلسطينية المضادة للمدرعات لتلك المناطق .

وأضاف أن التشجير الأمني يهدف اخفاء حقل الرؤية أمام أسلحة النيران المباشرة كالقناصة والصواريخ المضادة للمدرعات وغيرها من الأسلحة التي يتم إطلاقها من غزة.