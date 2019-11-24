تحذيرات من خطر يداهم حياة الأسير المريض أبو دياك

أكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد أن هناك خطراً يواجه حياة الأسير المريض بالسرطان سامي أبودياك المعتقل في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

ويعاني سامي أبو دياك (36 عاما) الذي صدرت بحقه ثلاثة احكام بالسجن المؤبد وحكم آخر بالسجن 30 عاما، من مرض السرطان الذي أصابه في الأمعاء ومن فشل كلوي وقصور في الرئة.

وقالت المتحدثة باسم نادي الأسير أماني سراحنة لوكالة فرانس برس "من الممكن أن تعلن وفاة الأسير أبودياك في أي لحظة نتيجة وضعه الصحي الخطير".

وقال النادي إن الأسير "تعرض لخطأ وإهمال طبي في سجون الاحتلال بعدما أُجريت له عملية جراحية في مستشفى سوروكا الإسرائيلي، حيث تم استئصال جزء من أمعائه".

وأضاف "أدى نقله المتكرر إلى إصابته بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، وأجريت له ثلاث عمليات جراحية وبقي موصولا بأجهزة التنفس الاصطناعي لمدة شهر حتى ثبتت إصابته بالسرطان".

حددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، موعدا للنظر في الالتماس المقدم من هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية للمطالبة بالإفراج المبكر عن الأسير المريض سامي أبو دياك.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، بان قوات الاحتلال الإسرائيلي قدمت الموعد المحدد للنظر في الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير أبو دياك فبدلًا من أن يكون 6/1/2020 أصبح 2/12/2019.

وأشارت الهيئة إلى أن تقديم الموعد جاء بعد جهود كبيرة وقانونية من قبل الهيئة أفضت في النهائية إلى تقديم الموعد لتاريخ الثاني من كانون أول المقبل.

ولفتت إلى أن تقديم الالتماس بحق الأسير أبو دياك يأتي في ظل تدهور حالته الصحية بشكل خطير وحرج، بعد أن تعرض الإهمال طبي متعمد وممنهج من قبل إدارة السجون أوصلته لحافة الموت.

يذكر أن، الأسير سامي أبو دياك المعتقل منذ تاريخ 17 تموز/ يوليو 2002، والذي يبلغ من العمر 37 عاماً ومحكوم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات وثلاثين عاماً، أمضى منها 17عاماً.

وتم تشخيص إصابته بورم سرطاني في الأمعاء في شهر أيلول/ سبتمبر 2015، ومنذ قرابة خمس سنوات، بدأت حالته بالتدهور نتيجة الأخطاء الطبية والموثقة من مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، حيث خضع لعمليات جراحية، أدت إلى حدوث فشل كلوي ورئوي حاد ما زاد من سوء وضعه.