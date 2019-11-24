"اسرائيل" تطرد مدير مكتب هيومان رايتس ووتش

أدان كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار "اسرائيل" القاضي بطرد مدير مكتب المنظمة في "اسرائيل" والاراضي الفلسطينية عمر شاكر.

و قال روث في تصريح له إن "إسرائيل" رغم أنها تجري انتخابات و تتمتع بصحافة حرة، الا انها تحاول اسكات جهود كشف انتهاكات حقوق الإنسان التي محورها الاحتلال القمعي والعنصري للأراضي الفلسطينية".

وصدر عام 2017 قانون "اسرائيلي" يحظر بموجبه دخول أنصار مقاطعة "إسرائيل"، حيث بموجب هذا القانون أيدت المحكمة العليا "الإسرائيلية" الأسبوع الماضي قرار الحكومة طرد مدير مكتب المنظمة الحقوقية، عمر شاكر