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السعودية: 1.3 مليون معتمر وصلوا الى المملكة منذ سبتمبر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:54 - 24 نوفمبر 2019
العمرة العمرة
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أكدت  وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الأحد أن أكثر من 3ر1 مليون معتمر وصلوا إلى المملكة منذ بداية أيلول /سبتمبر الماضي، غادر منهم أكثر من 835 ألف معتمر.

وقالت الوزارة في  بيان إحصائي إنها أصدرت 1339376 تأشيرة وذلك منذ أول أيلول/سبتمبر وحتى اليوم الاحد، حيث بلغ عدد المعتمرين القادمين إلى المملكة 1133365معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 297491 معتمرا.

وأوضحت أن "إحصائيات أعداد المغادرين من مختلف المنافذ سجلت 835874 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة".

و أشارت الوزارة الى أن دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين المنافذ الجوية التي وصل عبرها 1088608معتمرين، فيما وصل عن طريق المنافذ البرية 44750 معتمرًا، بينما وصل 7معتمرين عبر المنافذ البحرية". وعن أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان ثم إندونيسيا ثم ثالثاً جاءت الهند ثم ماليزيا وتركيا خامسا.

وجاء بعدهم كل من بنجلادش والجزائر والمغرب والعراق والأردن.

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