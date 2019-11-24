المنحة القطرية.. رابط فحص الـ ١٠٠ دولار 11/2019

وصل نائب السفير القطري خالد الحردان، مساء اليوم الأحد، عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، لصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وقال الاعلام العبري، إن نائب السفير القطري خالد الحردان وصل إلى قطاع غزة اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن عملية الصرف ستبدأ يوم غدٍ الإثنين .

الجدير بالذكر، أن دولة قطر تواصل دعم الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد عن عام، خاصة الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يتم فتح الرابط للمستفيدين من المنحة القطرية 11/2019 خلال الساعات القادمة.

للدخول إلى رابط فحص الـ 100 دولار المنحة القطرية اضغط هنا