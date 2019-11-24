محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب بأفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن اسماء المرشحين الـ30 لجائزة أفضل لاعب في افريقيا، حيث تضمنت القائمة لاعبين عرب، من بينهم المصري محمد صلاح، والمغربي أشرف حكيمي، والجزائري بغداد بونجاح، والتونسي فرجاني ساسي.

ونشر "الاتحاد" عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" قائمة المرشحين للفوز باللقب، علما أنه سيعلن عن الفائز في حفل يقام يوم 7 يناير بمدينة الغردقة المصرية.

و فيما يلي اسماء اللاعبين المرشحين للجائزة:

- مصر (محمد صلاح- محمود حسن "تريزيغيه")

- الجزائر (رياض محرز- بغداد بونجاح- يوسف بلايلي- إسماعيل بن ناصر)

- المغرب (أشرف حكيمي – حكيم زياشي)

- تونس (فرجاني ساسي- طه الخنيسي)

- السنغال (ساديو ماني- إدريسا غاي- كاليدو كوليبالي)

- نيجيريا (ويلفريد نديدي- أوديون إيغالو -فيكتور أوسيمين)

- الكاميرون (أندريه أونانا- إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ)

- ساحل العاج (ويلفريد زاها- نيكولاس بيبي)

- غانا (توماس بارتي- جوردان أيو)

- الغابون (بيير-ايمريك أوباميانغ)

- تنزانيا (مبوانا ساماتا)

- أوغندا (دينيس أونيانغو)

- جنوب أفريقيا (بيرسي تاو)

- مدغشقر (كارولوس أندرياماتسينورو)

- توغو (كودجو فو دو لابا)

- مالي (موسى ماريغا)

- غينيا (نابي كيتا)