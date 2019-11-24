مستشفى الأوروبي يحذر من الإفراط في استعمال المضادات الحيوية

حذر مستشفى غزة الأوروبي من الإفراط في استعمال المضادات الحيوية، خلال فعاليات علمية وتوعوية نظمها قسم مكافحة العدوى بالمستشفى، ضمن الأسبوع العالمي للتوعية حول المضادات الحيوية.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها رئيس قسم مكافحة العدوى د. منتصر الفرا ، إذ أكد أن القسم يحرص بشكل كبير على تنظيم الفعاليات للتوعية حول هذا الموضوع، اضافة الى عقد دورات تدريبية لإدارة النفايات الطبية استهدفت أكثر من 700 موظف بالمستشفى.

بدوره، تناول مدير وحدة تحسين الجودة بوزارة الصحة أ. موسى العيماوي، المشاكل التي تواجه وزارة الصحة في هذا المجال، بسبب الارتفاع المطرد في البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

من جانبه، تطرق مدير المستشفى د. يوسف العقاد الى بعض الممارسات التي تضر بصحة الانسان وتضعف مناعته بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية، مشددا على ضرورة التركيز على عدم استعمالها الا عند الضرورة.