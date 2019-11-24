ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

فتح سترشح شخصية جديدة بدلًا من أبو مازن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:00 - 24 نوفمبر 2019
رئيس السلطة محمود عباس رئيس السلطة محمود عباس
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

كشف الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية أن هناك رؤية داخل حركة فتح لترشيح شخصية جديدة  بدلًا من رئيس السلطة محمود عباس

وأوضح عبد الرحيم، أنه من الخطأ ترشيح أبو مازن مجدداً لاعتبارات عمرية وصحية وسياسية وتنظيمية.

يشار إلى معظم الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس وافقت قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إن معظم الفصائل، بما فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وافقت على عدم ضرورة تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحيث تبدأ بالتشريعية يليها الرئاسية بفارق لا يزيد عن 3 أشهر. وفق لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات