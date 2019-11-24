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دائرة العمل النسائي تنظم ورشة عمل بعنوان "كتابة البحوث العلمية المُحَّكمة"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:56 - 24 نوفمبر 2019
دائرة العمل النسائي تنظم ورشة عمل بعنوان "كتابة البحوث العلمية المُحَّكمة" دائرة العمل النسائي تنظم ورشة عمل بعنوان "كتابة البحوث العلمية المُحَّكمة"
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نظمت دائرة العمل النسائي ورشة عمل بعنوان "البحوث العلمية المُحَّكمة " ، وذلك اليوم فى المكتب العام للدائرة بحضور الدكتور أبو أنس الأخرس ومجموعة من الأخوات الحاصلات على درجات الدكتوراة والماجستير في الجهاز الإداري .

أدار الورشة الدكتور أبو أنس الأخرس ، في بدايتها نوّه الدكتور لهدف الورشة وهو إصدار كتاب يتحدث عن دور المرأة في حركة الجهاد الإسلامي منذ تأسيسها إلى يومنا هذا ، والذي سيكون بعنوان "المرأة في الجهاد الإسلامي تاريخ ومستقبل "

تحدث عن دور المرأة الفلسطينية بشكل عام في تاريخ النضال الفلسطيني ، ثم ركّز على دور المرأة في حركة الجهاد الإسلامي ومدى مشاركتها الفاعلة على جميع الصعد الحركية والتنظيمية والميدانية والحياتية منذ نشأة الحركة وحتى الآن .

ثم تطرق الدكتور إلى هدف هذا الكتاب وهو إلقاء الضوء على واقع المرأة في الجهاد الإسلامي ، ولتحقيق هذه الغاية سيتم إتباع المنهج الوصفي التحليلي الذي يتلاءم مع طبيعة الكتاب ،أيضا سيتم التركيز على أداة المقابلات والاطلاع على أديبات الجهاد الإسلامي كأديبات السجون والمقاومة.

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