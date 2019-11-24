8 أطعمة تساعدك على تجنب الإصابة بإنفلونزا الشتاء

يتعرض معظم الناس للإصابة بمرض الأنفلونزا خلال التقلبات الجوية خاصة أثناء الانتقال من فصل الخريف إلى فصل الشتاء.

تبدأ إصابة الانسان بمرض الانفلونزا بالزكام مع سيلان في الأنف وعطاس والتهاب في الحلق وصداع في الرأس وإرهاق وضعف للمناعة.

ووفقًا للعديد من النشرات الصحية العالمية فهناك مجموعة من الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة تساعدك على مقاومة أنفلونزا الشتاء وهذه الأطعمة هي:

1/ اللحوم والبيض ومنتجات الألبان هذه الأطعمة تحتوي على البروتين وهو عنصر غذائي مهم يمكن أن يساعد على تقوية الجهاز المناعي، فالأحماض الأمينية الموجودة في البروتين لها أهمية كبيرة في تكوين البكتيريا والأجسام المضادة لمكافحة الفيروسات.

2/ الحمضيات والفراولة والفلفل الأحمر وعصير الطماطم، تحتوى هذه الأطعمة على فيتامين (ج) والذي يعتبر من أهم الفيتامينات في الوقاية من البرد والأنفلونزا ومن الأفضل الحصول عليه من المصادر الطبيعية وليس من خلال أقراص المكملات الغذائية.

3/ البطاطا والجزر والمشمش والفلفل الأحمر والبيض جميعها تحتوى على فيتامين (أ) المهم فيت قوية مناعة الانسان.

4/ زيت عباد الشمس واللوز والسبانخ والقرنبيط تحتوى هذه الأطعمة على فيتامين (هـ) الذي يعمل على تحسين أداء جهازك المناعي في مواجهة الأمراض، حيث إن مضادات الأكسدة تقاوم الجذور الحرة التي يمكن أن تضعف الخلايا في الجسم وتخفض دفاعاته الداخلية.

5/ تناول الحليب وتعرض لأشعة الشمس لأنها تكون فيتامين (د) لأن نقص هذا النوع من الفيتامين يعني وجود التهابات داخل الجهاز التنفسي العلوي.

6/ الثوم يحتوي على مادة الأليسين التي تعمل على مكافحة العدوى وتساعد على تقليل الالتهاب الذي تسببه في الجسم.

7/ من الأطعمة أيضاً التي تساعد على مقاومة الأنفلونزا المأكولات البحرية "الأسماك" والدجاج والحمص.

8/ الشاي والتوت والشوكولاتة السوداء، تساهم في الحصول على مضادات الأكسدة التي تساعد أيضًا على مقاومة الأنفلونزا وتفيد كثيرا عندما يتعرض جهازك المناعي للهجوم من البكتيريا والفيروسات المسببة للأنفلونزا، وتساعد مضادات الأكسدة على زيادة مستويات البلازما التي تعمل على حماية الخلايا من التعرض للضرر.