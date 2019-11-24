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شركة "إسرائيلية" تسيئ استخدام تقنية التعرف على الوجه والشركة تحقق!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:03 - 24 نوفمبر 2019
تقنية التعرف على الوجه تقنية التعرف على الوجه
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كلفت شركة مايكروسوفت، وزارة العدل الامريكية بالتحقق من استخدام تقنية التعرف على الوجه وفق اخلاقيات القانون الدولي، بعد وورد تقارير إعلامية تتحدث عن إساءة شركة "إسرائيلية" استخدام التقنية لصالح أجهزتها الاستخباراتيه.

ووفق موقع "البوابة العربية للتقنية، فقد أساءت شركة (إني فيجين) "الاسرائيلية" استخدام تطوير تقنية التعرف على الوجه في مراقبة الفلسطينيين في الضفة المحتلة.

واوضح الموقع، ان الشركة "الاسرائيلية" سارعت لنفي التقارير عن سوء استخدامها للتقنية، فيما اعتبرته الجماعات المدافعة عن الحريات المدنية في الولايات المتحدة، بأنّه يَحد من حريات التعبير، وصولاً إلى اعتقالات ظالمة.

ونشرت شركة مايكروسوفت العملاقة في وقت سابق ملحق الاخلاقيات الخاصة في التعرف على الوجه، بينما تدافع الشركة عن الحريات الديمقراطية وفق ما يسمح به القانون.

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