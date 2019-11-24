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اقتحام سجن "نفحة" والاعتداء على الأسرى

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 18:08 - 24 نوفمبر 2019
معتقلات -اسرى معتقلات -اسرى
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 اقتحمت قوات قمع السجون "المتسادا" و"الدرور" اليوم الأحد، غرفتي (80 و84) في القسم (13) من سجن "نفحه" الصحراوي.

ووفقًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن قوات القمع اعتدت بشكل عنيف على الاسرى واعتدت عليهم بالضّرب المبرح.

وأوضحت الهيئة أن قوات الاحتلال القمعية نقلت الأسير عدنان الشلبي إلى زنازين العزل الانفرادي، كما حطّمت مقتنيات الأسرى.

وأوضحت الهيئة، أن إدارة سجن "نفحة" قرّرت إغلاق كافة الغرف والأقسام لمدة ثلاثة أيام للمحاولة على السّيطرة على ردّة فعل الأسرى، لا سيما بعد حالة التوتر التي سادت السجن عقب عملية الاعتداء.

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