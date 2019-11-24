شاهد: فيديو فضيحة بنك الشمال الاسلامي يثير ضجة واسعة في السودان

شهد فيديو متداول لموظفين في بنك الشمال الاسلامي أثناء الدوام، انتشارا مكثفا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وهو ما اعتبره البعض بمثابة فضيحة.

المجتمع السوداني رفض هكذا أفعال مطالبا الجهات الرسمية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاسبة الفاعلين وتقديمهم للعدالة، حتى يكونوا عبرة لغيرهم وألا تتكرر مثل هذه الحوادث.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي أجمعوا أن رفضهم القاطع لهكذا أفعال، فيما أكد آخرون أن نشر الفيديو في هذا التوقيت كان هدفه اثارة قضية الشواذ جنسيا ومحاولة تقبلهم في المجتمع السوداني المحافظ، وإيجاد مبررات على شاكلة حريتهم وكذا وهو مارفضه الكثيرين رفضاً قاطعاً .

وأوضح البعض الآخر من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السودان أن الفيديو هدفه طمس هوية المجتمع، والتعدي على ثقافته وعاداته وتقاليده.

في المقابل أكد البعض أن هذه الحادثة حدثت قبل 10 سنوات، وأحد الفاعلين موظف بالبنك، والآخَر من خارج البنك، وأنه في ذلك الوقت تستر الأمن عليها وأخفوا الفيديو، والموظف استقال من البنك، لكن جهات مجهولة أخرت الفيديو وتم تداوله بشكل مكثف .

يشار إلى أن بنك الشمال الاسلامي السوداني من أشهر البنوك السودانية، ومعروف عنه أن طابعه إسلامي ومحافظ في تعاملاته مع الجمهور المحلي.