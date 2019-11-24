مظاهرات العراق.. ثلاثة قتلى وعشرات الاصابات برصاص الامن

قتل ثلاثة متظاهرين عراقيين، اليوم الاحد، واصيب العشرات برصاص قوات الامن، جراء الاعتداء على المسيرات الاحتجاجية ضد الحكومة العراقية.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فقد استخدمت الشرطة العراقية الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مدينة الناصرية، ما اسفر عن ارتقاء ثلاثة قتلى.

وذكرت مصادر عراقية، أن 50 مواطنًا اصيبوا برصاص الحي وقنابل الغاز، لافتة انه تم نقل الجرحى إلى المستشفى بسيارات مدنية، لتلقي العلاج.

وشهدت شوارع مدينة الناصرية والبصرة اليوم، احتجاجات لمئات المواطنين يطالبون بحقوقهم في توفير ادنى متطلباتهم المعيشية.

وتصاعدت الاحتجاجات في مدن عراقية عدة، منذ اكتوبر الماضي، فيما اشعلت البطالة والفساد خروج الشباب إلى التظاهر في الشوارع لإسقاط الطبقة الحاكمة، والمطالبة بإجراءات إصلاحية تحسن حياتهم ومستواهم الاقتصادي.

يُشار إلى ان عشرات العراقيين، قتلوا برصاص الامن العراقي، فيما لم تعلن الحكومة استخدامها القوة اتجاه المتظاهرين، سوى بعض المرات، وتتهم طرفًا ثالثًا يستغل الاوضاع في قتل المحتجين.