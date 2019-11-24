"جوال" وبلدية بيت لاهيا تفتتحان مشاريع لتطوير عمل البلدية

افتتحت شركة جوال إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وبلدية بيت لاهيا مشروع تأهيل قاعة اجتماعات المجلس البلدي ومكاتب اللجان المتابعة من أجل تطوير العمل في البلدية وتقديم أفضل الخدمات المباشرة وغير المباشرة للمواطنين وحاجتها الماسة في اللقاءات الدورية والاجتماعات.

وحضر حفل الافتتاح الذي أقيم في بلدية بيت لاهيا رئيسها عز الدين الدحنون، ومدير إدارة إقليم غزة في شركة جوال، عمر شمالي، ومدير إدارة إقليم غزة في شركة الاتصالات الفلسطينية، خليل أبو سليم، ومدير شركة حضارة بغزة، عوني الطويل، وعدد من مدراء مجموعة الاتصالات الفلسطينية، إضافة إلى عدد من موظفين البلدية والعاملين فيها.

وألقى رئيس البلدية كلمة موجزة بمناسبة حفل الافتتاح، أشاد خلالها بدور شركة جوال الريادي في دعم البلدية وحرصها على تطوير البلدية من خلال دعم مشروع تأهيل و تجهيز قاعة الاجتماعات و مكاتب اللجان المتابعة و التي تستخدم لعدة أغراض منها اجتماعات اعضاء المجلس البلدي، واستقبال الجمهور والالتقاء بلجان الأحياء لحل الاشكاليات العالقة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في بيت لاهيا بشكل مباشر وغير مباشر.

وعرَّج خلال كلمته على الخدمات التي تقدمها البلدية في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والانسانية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة، لاسيما وأن بيت لاهيا عانت أسوأ الظروف على مر سنوات الاحتلال بسبب موقعها الجغرافي القريب جداً من التجمعات الاستيطانية إلى الشمال من القطاع، ومواصلة قوات الاحتلال بعمليات التدمير والهدم المستمرة للبنية التحتية لها.

واعتبر أن دعم شركة جوال لها يُعزّز صمود البلدية ومواطنيها، ويزيد من اصرارهم على مواصلة عملية البناء والتنمية المستدامة رغم ما تعانيه من اجتياحات وخراب ودمار سببه الاحتلال، وأشار إلى أن الدعم المقدم لها يُقوّي من عزيمة الجميع للنهوض بالبلدة وتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها، آملًا أن يكون هذا الدعم مقدمة لمشروعات حيوية أخرى.

بدوره، أثنى مدير إدارة إقليم غزة في شركة جوال، عمر شمالي، على الدور الريادي لبلدية بيت لاهيا في تعزيز صمود المواطنين والخدمات التي تقدمها لجمهورها من أجل استدامة عملية البناء المستمرة في البلدة وخصوصاً المناطق المهمشة، والتي تتعرض لأضرار باستمرار نتيجة اعتداءات الاحتلال المتكررة.

وأكد خلال كلمته بمناسبة افتتاح المشروع، على حرص "جوال" على تعزيز بناء استراتيجية وطنية مع جميع المؤسسات التي تقدم الخدمات بشكل مباشر وغير مباشر للمواطنين وتساهم بشكل كبير في تعزيز صمودهم، وتدعم استمرارهم في عملية التنمية.

وشدَّد على أن الدعم المقدم للبلديات والمؤسسات الوطنية يعد هدفًا استراتيجيًا تسعى شركة جوال لتطويره وتحرص على استمراريته من أجل تعزيز روح التعاون وفتح آفاق جديدة وابتكار طرق تساهم في دفع المجتمع الفلسطيني إلى الأمام.