إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال 3 أطفال في الخليل

أصيب، مساء اليوم الاحد، شابًا برصاص قوات الاحتلال "الاسرائيلي" في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وافادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اصابت الشاب عبدالله عيسى ابو ماريا (21 عاما)، برصاصة من سلاح كاتم للصوت في منطقة الفخذ، بالقرب من مستوطنة "كرمي تسور".

وذكرت، بانه تم نقل الشاب إلى مستشفى الحكومي لتلقي العلاج.

ومن جهته، قالت مصادر محلية أخرى، "إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أطفال من خربة قلقس قرب الخليل، بزعم رشق آليات الاحتلال بالحجارة"، مضيفًا بأنه تم التعرف على أحدهم وهو الطفل (باسل عاشور).