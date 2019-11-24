ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

الهلال السعودي بطلًا لدوري أبطال أسيا 2019

  • فلسطين اليوم - اليابان
  • 16:35 - 24 نوفمبر 2019
الهلال السعودي بطلا لدوري أبطال أسيا 2019 الهلال السعودي بطلا لدوري أبطال أسيا 2019
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

حقق نادي الهلال السعودي، اليوم الاحد، لقب بطل دوري ابطال آسيا لكرة القدم الجديد 2019، للمرة الثالثة في تاريخيه الكروي، على منافسه الياباني "أوراوا رد دياموندز"، بهدفين دون مقابل، على ملعب " سايتاما" الياباني

وفي الدقيقة 74 من الشوط الثاني، سجل اللاعب سالم الدوسري هدفه الاول في مرمى الحارس عن طريقة تمريرة قوية من منطقة الجزاء، ليرفع معنويات فريقه ومشجعيه بعد عناء التسجيل من الشوط الاول.

نادي الهلال انتظر لحظاته الاخيرة من دقائل الشوط الثاني وفي الدقائق البدل الضائعة، حقق اللاعب بافتيمبي جوميس هدف الانتصار، تلاها فرحة غامرة من مدرب ومشجعي الفريق السعودي.

EKIzbfwWsAAOB4X

 

ورفع فريق الهلال العملاق لقب الكأس الذي دخل في رصيده التاريخي، على ارضية الملعب، وسط احتفالات كبيرة من الجمهور المتواجد على المدرجات، وكذلك في اراضي المملكة العربية السعودية.

وكان، فريق الهلال قد سجل هدف نظيف في مباراة الذهاب في العاصمة الرياض بتاريخ 9/نوفمبر الجاري.

EKIx0uOX0AAttjk

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا عن فرحتهم بفوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بتغريدات حاشدة تدعم النادي وتحيي السعودية على انتصارها الجديد.

وشارك فريق الهلال ثلاث مرات في نهائي دوري ابطال آسيا، مع الاتحاد وجيونبوك هيونداس والعين الاماراتي، ولم يحقق أي فوز بهما، عامي 2017،2014.

EKIxj8JXYAI05Pp

 

الناشط السعودي غرد على حسابه، "تويتر"، "أنه ان انتصار تاريخي جدد عهد الزعامة".

حساب خلود العالمية، هنا فريقه الهلال قائلاً، "إنّ الكلام يعجز عن وصف جمال فرحة اللقب الجديد".

نور التميمي، نثرت كلماتٍ تثمن فوز الهلال ،"كأنك تضرب بالأرض قائلاً الأرض أرضي والزمان زماني".

الأكثر مشاهدة

متعلقات