الهلال السعودي بطلًا لدوري أبطال أسيا 2019

حقق نادي الهلال السعودي، اليوم الاحد، لقب بطل دوري ابطال آسيا لكرة القدم الجديد 2019، للمرة الثالثة في تاريخيه الكروي، على منافسه الياباني "أوراوا رد دياموندز"، بهدفين دون مقابل، على ملعب " سايتاما" الياباني

وفي الدقيقة 74 من الشوط الثاني، سجل اللاعب سالم الدوسري هدفه الاول في مرمى الحارس عن طريقة تمريرة قوية من منطقة الجزاء، ليرفع معنويات فريقه ومشجعيه بعد عناء التسجيل من الشوط الاول.

نادي الهلال انتظر لحظاته الاخيرة من دقائل الشوط الثاني وفي الدقائق البدل الضائعة، حقق اللاعب بافتيمبي جوميس هدف الانتصار، تلاها فرحة غامرة من مدرب ومشجعي الفريق السعودي.

ورفع فريق الهلال العملاق لقب الكأس الذي دخل في رصيده التاريخي، على ارضية الملعب، وسط احتفالات كبيرة من الجمهور المتواجد على المدرجات، وكذلك في اراضي المملكة العربية السعودية.

وكان، فريق الهلال قد سجل هدف نظيف في مباراة الذهاب في العاصمة الرياض بتاريخ 9/نوفمبر الجاري.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا عن فرحتهم بفوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بتغريدات حاشدة تدعم النادي وتحيي السعودية على انتصارها الجديد.

وشارك فريق الهلال ثلاث مرات في نهائي دوري ابطال آسيا، مع الاتحاد وجيونبوك هيونداس والعين الاماراتي، ولم يحقق أي فوز بهما، عامي 2017،2014.

الناشط السعودي غرد على حسابه، "تويتر"، "أنه ان انتصار تاريخي جدد عهد الزعامة".

حساب خلود العالمية، هنا فريقه الهلال قائلاً، "إنّ الكلام يعجز عن وصف جمال فرحة اللقب الجديد".

نور التميمي، نثرت كلماتٍ تثمن فوز الهلال ،"كأنك تضرب بالأرض قائلاً الأرض أرضي والزمان زماني".