شاهد: الفنانة تيسير العراقية تشعل مواقع التواصل بسبب فضيحة

أشعلت الفنانة تيسير العراقية مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، بسبب ما أسماه البعض فضيحة مدوية، دون الكشف عن تفاصيل جديدة حول تغريدات النشطاء المتداولة.

في سياق آخر، أعربت الفنانة العراقية شذى حسون عن حزنها الشديد بما يحصل في بلدها، إذ انهارت من البكاء في مقابلة أجرتها عبر قناة "سكاي نيوز" الاخبارية.

وقالت حسون: "لا أقبل على ابن بلدي أن يقتل لأنه خرج حاملاً علم بلده ويطالب بحقه، وما هو السبب اللي يخلي مواطن يقتل لأنه طالب بحقه".

وأكدت الفنانة العراقية على أن المشاركة في المظاهرات ودعم الاحتجاجات العراقية وأبنائها واجب وطني، مشيرة إلى أن التفاعل مع الاحتياجات في العراق واجب إنساني لمساندة أهل العراق الذين يطالبون بحقوقهم البسيطة، لتنهار في البكاء بعد ذلك.

وأوضحت أن بعض الفنانين يخشون التدخل في الاحتجاجات خوفاً على حياتهم، وأن كل مواطن له حق في بلده، ولابد من توفير أشياء تحميهم في الجانب الإنساني وليس السياسي.

يذكر أن المظاهرات في العراق مستمرة منذ عدة اسابيع؛ احتجاجا على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الخريجين والعمال.