الاحتلال يرفض التماس أسير مضرب عن الطعام منذ (62) يومًا

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي رفضت اليوم الأحد، الالتماس المقدم بحق الأسير مصعب الهندي والمضرب عن الطعام منذ (62) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري.

وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير مصعب الهندي (29عامًا)، أعتقل في تاريخ الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، وهو أسير سابق اُعتقل عدة مرات، ووصلت مجموع اعتقالاته الإدارية على مدار سنوات اعتقاله (24) أمرا.

فيما خاض الأسير الهندي في العام الماضي إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر (35) يوماً، وعليه أُفرج عنه عام 2018، إلى أن أعادت قوات الاحتلال اعتقاله مجدداً هذا العام.

ويواصل الأسير مصعب الهندي إضرابه عن الطعام لليوم (62) يوماً، والأسير أحمد زهران (64) يوماً، وكلاهما يقبعان في معتقل "الرملة – نيتسان".