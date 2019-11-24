الاحتلال يقدم موعد النظر في الالتماس بحق الأسير المريض أبو دياك

حددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، موعدا للنظر في الالتماس المقدم من هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية للمطالبة بالإفراج المبكر عن الأسير المريض سامي أبو دياك.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، بان قوات الاحتلال الإسرائيلي قدمت الموعد المحدد للنظر في الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير أبو دياك فبدلًا من أن يكون 6/1/2020 أصبح 2/12/2019.

وأشارت الهيئة إلى أن تقديم الموعد جاء بعد جهود كبيرة وقانونية من قبل الهيئة أفضت في النهائية إلى تقديم الموعد لتاريخ الثاني من كانون أول المقبل.

ولفتت إلى أن تقديم الالتماس بحق الأسير أبو دياك يأتي في ظل تدهور حالته الصحية بشكل خطير وحرج، بعد أن تعرض الإهمال طبي متعمد وممنهج من قبل إدارة السجون أوصلته لحافة الموت.

يذكر أن، الأسير سامي أبو دياك المعتقل منذ تاريخ 17 تموز/ يوليو 2002، والذي يبلغ من العمر 37 عاماً ومحكوم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات وثلاثين عاماً، أمضى منها 17عاماً.

وتم تشخيص إصابته بورم سرطاني في الأمعاء في شهر أيلول/ سبتمبر 2015، ومنذ قرابة خمس سنوات، بدأت حالته بالتدهور نتيجة الأخطاء الطبية والموثقة من مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، حيث خضع لعمليات جراحية، أدت إلى حدوث فشل كلوي ورئوي حاد ما زاد من سوء وضعه.