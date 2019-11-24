نتائج مفاضلة الماجستير في جامعة دمشق - الدراسات العليا 2019

نشر الموقع الالكتروني لجامعة دمشق نتائج مفاضلة الدراسات العليا الماجستير للعام الدراسي 2019 2020 لكافة الطلاب والطالبات من مختلف التخصصات، والتي تقدم لها نحو 8700 طالب وطالبة. للاستعلام اضغط هنــا

وأكدت جامعة دمشق أن أصدرت نتائج مفاضلة ماجستير الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل التربوي في الكليات والمعاهد العليا التابعة لها.

ويُستثنى من هذه النتائج كليات “الطب البشري والأسنان والصيدلة والتمريض والهندسة المعلوماتية والعمارة والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي” للعام الدراسي 2019-2020 .

ودعت الجامعة جميع الطلاب والطالبات المتقدمين لمفاضلة الماجستير في جامعة دمشق للاطلاع على النتائج مباشرة من موقع الجامعة الرسمي .

وفي وقت سابق، أعلنت الجامعة في التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي شروط الالتحاق بدرجات الماجستير وحددت فترة قبول الطلبات ما بين الـ 3 والـ 14 من الشهر الجاري.

تجدر الاشارة إلى أن موقع جامعة دمشق يشهد ضغطا كبيرا من قبل آلاف الطلاب الراغبين بالاطلاع على نتائج المفاضلة للدراسات العليا، لذا ننصح بتجربة الدخول عدة مرات.