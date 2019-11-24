حماس: الحكم ضد الشيخ رائد صلاح جائراً ولن يضعف عزيمته

أكدت حركة حماس، أن الحكم الصادر بحق الشيخ رائد صلاح حلقة جديدة من مخطط الاحتلال الإسرائيلي للهجوم على المسجد الأقصى المبارك والمدافعين عنه من المرابطين والمرابطات.

وأوضحت الحركة في تصريح لها وصل لـ"فلسطين اليوم" نسخة منه اليوم الأحد، أن مساعي الاحتلال لسجن ونفي المرابطين والمدافعين عن المسجد الأقصى لن تنجح في حصاره، وتنفيذ مخططات تهويده.

وشددت على أن شعبنا سيبقى مدافعًا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وعن كل المقدسات بروحه ودمه.

وأشارت إلى أن الحكم الصهيوني الصادر ضد الشيخ رائد صلاح يتطلب وقفة جادة من المؤسسات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان، داعية لتحرك عاجل من الدول العربية والإسلامية لحماية المسجد الأقصى وشعبنا الفلسطيني المرابط فيه.

ووجهت الحركة التحية للشيخ رائد صلاح الذي يقف على رأس المدافعين والمرابطين عن المسجد الأقصى المبارك، ولم تزده الملاحقات الإسرائيلية والسجن إلا عزيمة وإصرارًا".

وكانت ما تُسمى محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا المحتلة أدانت اليوم الأحد الشيخ رائد صلاح، متهمة إيه بـ"التحريض" و"دعم الحركة الإسلامية المحظورة بموجب القانون الإسرائيلي".

يُشار إلى ان المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة يتعرضان لهجمة مسعورة من قبل المستوطنين الإسرائيليين في محاولة منهم لتهويد المقدسات الإسلامية.