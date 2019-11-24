حقيقة وفاة الفنان محمد الجم في المغرب

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنباء عن وفاة الفنان المغربي محمد الجم، إثر وعكة صحية مفاجئة، دون أي تفاصيل أو تأكيدات من مصادر مقربة.

محمد الجم ممثل مغربي من مواليد سلا سنة 1948 ظهر بفرقة القناع الصغير و بالضبط في مسرحية السلاحف سنة 1970 ، و تعد سنة 1975 أهم محطة في مسيرته الفنية.

أسس الجم إلى جانب أسماء معروفة ك عزيز موهوب و مليكة العمري... فرقة المسرح الوطني، التي قدمت عروضا ناجحة ك "وجوه الخير"، "قدام الربح"، "ساعة مبروكة"، "جار ومجرور" ، "الرجل الذي".

في سنة 1970، التحق محمد الجم، الذي رأى النور سنة 1948 بمدينة سلا، بفرقة "القناع الصغير" لنبيل لحلو، وشارك في مسرحية "السلاحف"، وهي أول مشاركة له كفنان محترف.

واشتغل إلى جانب أحمد الطيب لعلج في مسرحيات عدة أشهرها "قاضي الحلقة"، إلا أن سنة 1975 ستكون أهم محطة في مسيرته المهنية، حيث أسس إلى جانب أسماء معروفة كعزيز موهوب، مليكة العمري... فرقة المسرح الوطني، التي قدمت عروضا ناجحة ك "وجوه الخير"، "قدام الربح"، "ساعة مبروكة"، "جار ومجرور" ، "الرجل الذي".

وكان الجم وراء النصوص المسرحية لأشهر العروض التي قدمتها الفرقة، حيث ألف أول مسرحية له بعنوان "وجوه الخير"، تلتها أعمال أخرى فاقت العشرين، 9 منها كتبها لفرقة المسرح الوطني.

ودخل الجم تجربة جديدة جعلته نجما كوميديا بامتياز، حيث قدم أول سلسلة فكاهية بعنوان عائلة سي مربوح ، تلتها سلسلة سير حتى تجي ، ثم جوا من جم التي قدمها في شهر رمضان من السنة الماضية ثم تلتها سلسلة العام طويل سنة 2011.