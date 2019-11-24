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آلية السفر عبر معبر رفح البري غدًا الاثنين 2019/11/25

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:39 - 24 نوفمبر 2019
معبر رفح معبر رفح
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اعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، اليوم الاحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، يوم غدٍ الاثنين، الموافق 25/11/2019.

واوضحت الوزارة، أن السفر يوم غد، سيكون للحافلتين الثانية عشر والثالثة عشر من كشف (11/18)، وللحافلتين الاولى والثانية من الكشف الجديد (11/25).

وطالبت المسافرين بضرورة التواجد غدًا الساعة 6:30 صباحًا، في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة اسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

واكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

كشف السفر غدًا الاثنين اضغط هنا

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