"الحركة" تقدم التماسًا للمحكمة يأمر نتنياهو بالاستقالة

لا يزال بنيامين نتنياهو يواجه تحديات خطيرة على مستقبله السياسي حيث قدم اليوم الأحد (حزب الحركة الإسرائيلي) التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.

وطالب حزب الحركة، إصدار قرار حكم يأمر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالاستقالة فورا عقب إعلان المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت الخميس الماضي، عن نيته تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو تشكل مخالفات تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وقالت الحركة: "إثر خطورة الأفعال المنسوبة لرئيس الحكومة في لائحة الاتهام، وعلى ضوء المس الشديد المتوقع بثقة الجمهور بأجهزة الحكم وسلامة أدائها ونزاهتها من جراء بقاء نتنياهو في مناصبه الوزارية، تطلب الحركة أن تأمر المحكمة نتنياهو بالاستقالة من منصبه".

واقترحت الحركة إمكانية أخرى، تقضي بخروج نتنياهو إلى فترة تعذر مؤقتة عن القيام بمهامه، وأن يتم سحب صلاحياته منه. كما طالبت الحركة بأن تأمر المحكمة الحكومة بتعيين قائما بأعمال رئيس الحكومة من بين الوزراء.