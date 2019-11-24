الأوقاف: اقتحام المستوطنين للأقصى شاهد على العنصرية وقائم على تزوير الحقائق

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أن الحملة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك قائمة على تزوير الحقائق وفرض سياسة الأمر الواقع.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عن الوكيل حسام أبو الرب، أن هذه الاقتحامات شاهد على العنصرية البغيضة التي يمارسها المستوطنون على المقدسات.

وقال أبو الرب: "هذه الاقتحامات اليومية تستهدف استقلالية المسجد الأقصى، خاصة في ظل ممارسات أصبحت تتجاوز الانتهاكات اليومية الاستفزازية، إلى انتهاكات ممنهجة، ومدروسة بغية السيطرة عليه، وتهويده".

وشدد أبو الرب على أن ما يجري الآن تجاه المقدسات والمواقع الإسلامية يتطلب دورا عربيا وإسلاميا استثنائيا للتحرك العاجل من أجل حماية المسجد الأقصى وباقي المقدسات.

وكانت أعداد كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا صباح اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك في محاولة منهم أداء طقوس تلمودية من قبل عشرات المستوطنين بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.