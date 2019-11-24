حقيقة وفاة الفنان حسن حسني بأزمة صحية مفاجئة

انتشرت خلال الساعات الأخيرة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تزعم وفاة الفنان حسن حسني وتدهور حالته الصحية، قبل أن يتم التأكد أنها شائعات روتينية.

وتسببت هذه الشائعات في إثارة القلق حوله وتصدر إسمه لمواقع التواصل ومحركات البحث أيضاً خاصة بسبب عدم وجود تعليق من جانبه على الأمر.

من جهته، أكد الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين في تصريحات إعلامية إن الفنان الكبير يتمتع بصحة جيدة ولا صحة للأخبار التي تشير إلى وفاته أو تدهور حالته الصحية أو نقله للمستشفى وتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات.

حسن حسني يثير قلق محبيه:

ورغم نفي الوفاة، إلا انه لم يمنع الجمهور من القلق على حالته الصحية خاصة بسبب ابتعاد الفنان الكبير عن الظهور في الإعلام الفترة الأخيرة، وكان آخر ظهور له في فيلم "خيال مآتة" مع أحمد حلمي والذي عرض في موسم عيد الأضحى.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها حسن حسني لشائعات الوفاة وتعرض في السنوات الاخيرة لعدة شائعات خاصة بسبب مروره بازمات صحية في الفترة الاخيرة.

وكانت آخر الشائعات الصيف الماضي، بعدما أثار القلق بسبب تكرر هذه الشائعات قبل ان ينفيها بنفسه، وينتظر الجمهور ان يطمئنهم الفنان الكبير على حالته الصحية بعد تجدد الشائعات اليوم.