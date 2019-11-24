الخلاف يحتد في الليكود بعد فضيحة نتنياهو

قدم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود جدعون ساعر طلباً لرئيس مركز حزب الليكود حاييم كاتس، لإجراء الانتخابات الداخلية بالحزب في غضون 21 يوماً. بينما يسعى رئيس حكومة الاحتلال ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو إلى ربط إجراء الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب مع الانتخابات التمهيدية لقائمة الحزب للكنيست.

يشار إلى أن نتنياهو تم تقديم لائحة اتهام بحقه في ثلاثة قضايا تتعلق بالخيانة للامانة العامة، والرشوة، والفساد.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن موقف نتنياهو يأتي، خلافا للتفاهمات التي توصل إليها مع رئيس مركز الليكود في الأسبوع الماضي، والقاضية بإلغاء الانتخابات التمهيدية لقائمة الليكود، وعليه فإن مركز الحزب الذي كان سينعقد بالأسبوع المقبل لن يعقد في الوقت الحالي.

وشدد ساعر في توجهه على أن هذه الخطوة ستمنع الدولة من التوجه إلى انتخابات ثالثة للكنيست، وأدعى ساعر أنه من الممكن تشكيل حكومة في الكنيست الحالي وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد التي استمرت منذ عام.

وفي توجهه لكاتس، ذكر ساعر أنه قبل 17 عاما، كانت هناك انتخابات تمهيدية في غضون ثلاثة أسابيع بين رئيس الحكومة أرئيل شارون وبنيامين نتنياهو، الذي كان وقتها وزيراً.

وإلى جانب هذه التوجهات، يعمل نشطاء في محيط نتنياهو أيضا، لصياغة وثيقة لقادة كتلة اليمين، تنص على أن نتنياهو هو المرشح الوحيد نيابة عنهم لتشكيل الحكومة. وتسعى الوثيقة لإحباط مبادرة عضو الكنيست ساعر، التي اقترح، أمس السبت، إجراء الانتخابات التمهيدية على أساس أن نتنياهو لم يعد بإمكانه تشكيل حكومة.

وقال رئيس كتلة الليكود، ميكي زوهر، إنه "لو كانت هناك انتخابات تمهيدية بالحزب لن تكون على رئاسة الليكود فقط، وإنما على قائمة الحزب للكنيست".

وأضاف " في حال تقرر إجراء انتخابات تمهيدية بإمكان أي شخص من الليكود أن يترشح لرئاسة الحزب ولا ينبغي لأحد الخوف والقلق".