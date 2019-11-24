أسرى "عتصيون" يواصلون إرجاع وجبات الطعام لليوم السابع على التوالي

لليوم السابع على التوالي أعاد الأسرى القابعون في مركز توقيف "عتصيون" اليوم الاحد، وجبات طعامهم احتجاجا على سوء الأوضاع التي يحتجزون فيها.

هيئة شؤون الاسرى، في بيان لها، قالت "ان الأسرى في "عتصيون" يعانون ظروفا مزرية، حيث البرد الشديد، وانعدام وسائل التدفئة والملابس الشتوية، وحرمانهم من الاستحمام منذ أيام طويلة بسبب قطع المياه الساخنة عنهم، وسوء الأطعمة المقدمة لهم كما ونوعا، ومن إهمال أوضاعهم الصحية دون تقديم أية علاجات".

وقالت هيئة الاسرى أن الأسرى بدأوا إرجاع وجبات العشاء والغداء ولا يتناولون إلا شيئا بسيطا من إفطارهم السيئ ليسدوا به رمقهم ، موضحةً أن مركز توقيف "عتصيون" من أكثر مراكز الاحتلال سوء في التنكيل والقمع بالأسرى خلال عمليات الاعتقال والتحقيق معهم، بصورة تشكل خرقا واضحا لكل الشرائع الدولية ومبادئ احترام كرامة الإنسان.