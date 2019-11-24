الرابطة الإسلامية تكرم عائلة الشهيد القائد بهاء أبو العطا

نظمت الرابطة الإسلامية -الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حفلا تكريما لعائلة الشهيد القائد بهاء أبو العطا "أبو سليم" في مدرسة جمال الناصر الثانوية في إقليم غزة، بحضور الموجه العام للرابطة الإسلامية، سامي البسيوني، ومسئول حركة الجهاد الإسلامي في الإقليم خميس الهيثم، والأسير المحرر الشيخ رامز الحلبي ومدير المدرسة جميل الحرازين، ومنسق ملف المدارس جلال بصل، ومدير مكتب الرابطة الإسلامية في الإقليم سعيد العرقان.

وفي كلمة للمحرر رامز الحلبي أكد فيها على الدور الكبير والوطني للقائد أبو سليم في خدمة الوطن والقضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وكان من أول المدافعين عن جرحى مسيرات العودة وصاحب الرد على جرائم الاحتلال، وكان القائد بهاء أبو العطا أيقونة وقدوة لجميع المجاهدين والمدافعين عن الأرض والشعب وكان يتقدم الصفوف بعطائه وجهاده، وأشار الحلبي أنا القائد أبو سليم كان من مؤسسي الرابطة الإسلامية ومن أصحاب الفكرة الأولى.

ودعا الشيخ الحلبي بالرحمة والغفران لأرواح وشهداء الشعب الفلسطيني المعطاء، وقد دعا للوحدة الوطنية وأن نكون صفا واحدا في مواجهة هذا الاحتلال والدفاع عن المقدسات

وفي كلمة لمدير المدرسة الأستاذ جميل الحرازين دعا بالرحمة لروح الشهيد القائد الكبير: بهاء أبو العطا، وأنه الرجل الذي تحدى جيوش العرب بضرب تل الربيع المحتلة بالصاروخ الخمسون، وأكد على العلاقة المتعمقة بين شقيقه الشهيد القائد العام ماجد الحرازين والشهيد القائد بهاء أبو العطا، وأن الشهيد أبو سليم سار على درب معلمه ورفيق دربه القائد أبو مؤمن الحرازين، وقد ذكر الأستاذ الحرازين بأن الحاج أبو سليم كان من تلاميذه في مدرسة جمال عبد الناصر.

وفي نهاية الحفل كرمت الرابطة الإسلامية والد الشهيد القائد: بهاء أبو العطا.





















