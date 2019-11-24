محكمة "إسرائيلية" تدين الشيخ رائد صلاح

أدانت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، الشيخ رائد صلاح بـ "التحريض على الإرهاب" و"دعم تنظيم محظور"، بعد أربعة أعوام من حظر الحركة الإسلامية التي يرأسها في الداخل المحتل.

وذكرت القناة العبرية 13، أن الشيخ صلاح أدين "بدعم تنظيم محظور" (الحركة الإسلامية)، فيما ذكرت صحيفة اسرائيل هيوم، أنه أدين أيضا بتهمة "دعم الإرهاب"، فيما قال موقع واللا العبري، إنه سبق أن صدر حكم مع وقف التنفيذ على الشيخ صلاح، وهذا يعني إمكانية صدور حكم بالسجن الفعلي عليه بعد إدانته.

ونسب موقع "واللا" إلى محامي الشيخ صلاح تصريحات سابقة قال فيها إن "أقواله حرفت عند ترجمتها وأخرجت عن مقصدها بشكل مقصود".

وكان الشيخ صلاح رئيس الحركة الإسلامية، التي حظرتها إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2015؛ بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".

وكانت شرطة الاحتلال "الإسرائيلية" أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الافراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.