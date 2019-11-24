الشهيد "محمود حتحت": أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه

هم الصادقون ترحل أرواحهم فداءً للدين الوطن, طبت يا محمود وأنت تتقدم الصفوف مسرجاً بدمائك الطاهرة قناديل جديدة في درب العزة والكرامة, رافضاً الذل والخنوع, كيف لا وعيونك ترصد العدو الصهيوني ليل نهار, تنقل تحركاتهم وأخبارهم لإخوانك المجاهدين, فسلام لك في الخالدين.

"نحن قوم نعشق الشهادة كما يعشق أعدائنا الحياة " لطالما كنت ترددها يا محمود وأنت تقول لقد اشتقت للقاء الله.

ميلاد الفارس

في الثالث عشر من شهر أغسطس للعام 2000, كانت مدينة غزة على موعد مع ميلاد فارس جديد من فرسان فلسطين, بقدوم شهيدنا المجاهد محمود دهام حتحت.

في كنف عائلة فلسطينية صابرة عانت كباقي العائلات من بطش الاحتلال, نشأ وترعرع المجاهد محمود ليربيه والديه على حب الجهاد والمقاومة والسير على طريق الشهداء الذين روت دمائهم أرض فلسطين, كيف لا وهم من شجعوه على الالتحاق في ركب المجاهدين.

تميز الشهيد المجاهد محمود حتحت منذ طفولته بنباهته وذكائه وهدوئه وأخلاقه العالية, فعرف ببر والديه منذ الصغر, فكان نعم الابن البار المطيع لوالديه الساهر على راحتهما ومساعدتهم في كل ما يحتاجونه, كما كان حنوناً على إخوانه وأخواته يلبي احتياجاتهم ويأتي بكل ما يريدونه لهم.

شهد له جيرانه وأصدقائه بحسن سيرته وسلوكه, فكان يشاركهم أفراحهم وأحزانهم, يحاول جاهداً مساعدة من يحتاج المساعدة, حتى حاز على مكانة خاصة في قلب كل من عرفه بسبب أفعاله وأخلاقه العالية.

طريق الجهاد والمقاومة

كانت للحروب والاعتداء الصهيونية على قطاع غزة دور بارز في صقل شخصية الشهيد المجاهد محمود حتحت, فبرزت عليه ملامح البطولة والرجولة, ونمى بداخله حب الجهاد والثأر من الاحتلال.

مع اندلاع انتفاضة القدس التي أشعل شرارتها الشهيد ضياء التلاحمة وفجرها الشهيد مهند حلبي بدمائهم الطاهرة, انتفض المجاهد محمود برفقة أبناء شعبه لمواجهة الاحتلال الصهيوني على الحدود الشرقية لمدينة غزة, حتى باغتته رصاصة صهيوني حاقد في قدمه.

لم تشكل الإصابة عائقاً لمحمود في طريق الجهاد والمقاومة, بل زادته إصراراً على المضي قدماً, ليلتحق في صفوف حركة الجهاد الإسلامي مطلع العام 2015م، ويشارك في كافة فعاليات وأنشطة الحركة, فشهد له الجميع بالتزامه في المسجد ومحافظته على الصلوات وحلقات التحفيظ والدروس الدينية في مسجد جعفر بن أبي طالب القريب من منزله.

كان محمود تواقاً لأن يكون مجاهداً يحمل سلاحه ليصوبه في رأس بني صهيوني ويثأر لدماء الشهداء, فألح على إخوانه في حركة الجهاد الإسلامي أن ينضم في صفوف سرايا القدس, فكان له ما أراد في العام 2018م، فالتحق بالعديد من الدورات العسكرية التي أثبت من خلالها شجاعته وطاعته لقيادته وانضباطه في الميدان، ونطراً لنباهة وفطنة وذكاء الشهيد محمود تم اختياره للعمل في وحدة الاستطلاع والرصد لسرايا القدس بكتيبة التفاح والدرج وأوكل له مهمة رصد تحركات آليات وجنود الاحتلال على الخط الزائل شرق مدينة غزة.

موعد مع الشهادة

أحس الشهيد المجاهد محمود حتحت بدنو أجله للشهادة فقال لوالدته منذ أكثر من شهر " لقد بدأت أشتم رائحة الجنة" , لقد صدقت الله فصدقك الله يا محمود.

ففي الثالث عشر من شهر نوفمبر للعام 2019، لقي المجاهد محمود ربه شهيداً برفقه الشهيد المجاهد سهيل قنيطة, بعد استهدافهم بصواريخ الغدر الصهيونية, خلال مهمة رصد واستطلاع كانا يقومان بها في معركة صيحة الفجر التي خاضتها سرايا القدس رداً على اغتيال الشهيد القائد الكبير بها أبو العطا قائد أركان المقاومة في فلسطين.