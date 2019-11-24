أياكس يكتسح هيراكليس الميلو بأربعة أهداف

اكتسح فريق أياكس أمستردام، السبت، بقمة جدول ترتيب الدوري الهولندي لكرة القدم بعيداً بفوزه على ضيفه هيراكليس الميلو بأربعة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر للمسابقة المحلية.

وأحرز الرباعية لفريق أياكس أمستردام، كوينسي بروميس (هدفين) في الدقيقتين 26 و60، والمغربي زكريا لبيض وكلاس يان هونتلار في الدقيقتين 56 و87.

فيما جاء هدف هيراكليس الوحيد عن طريق البلجيكي سيريل ديسرس في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز ابتعد أياكس بالقمة برصيد 38 نقطة بفارق ست نقاط عن آلكمار، فيما تجمد رصيد هيراكليس عند 21 نقطة في المركز الثامن.

ويحمل أياكس أمستردام لقب الموسم الأخير للمسابقة، وهو أكثر من توج باللقب في 34 مناسبة.