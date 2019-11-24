انتر ميلان يفوز على تورينو بثلاثية نظيفة ويلاحق اليوفي

فاز انتر ميلان الإيطالي على مضيفه تورينو بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة عشر للمسابقة المحلية، وضيق الخناق على يوفنتوس في صراع قمة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

وارتفع رصيد انتر ميلان بهذا الفوز، إلى 34 نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف يوفنتوس المتصدر، بينما تجمد رصيد تورينو عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبادر الانتر بتسجيل هدف في الدقيقة 12 عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ومع حلول الدقيقة 32 أضاف الهولندي ستيفان دي فري الهدف الثاني في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف انتر ميلان في الدقيقة 55 الهدف الثالث عبر البلجيكي روميلو لوكاكو.