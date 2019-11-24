أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 24 من نوفمبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسيران محكومان بالمؤبد.

والأسرى هم:

الأسير أشرف عيسى جاد الله أبو سرور (38 عامًا) من مخيم عايدة في بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير إياد محمد أحمد أبو الرب (44 عامًا) من جنين، محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ثمانِ مرات ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير عبد الرحمن سمير عبد الرحمن حمد حسين من مدينة رام الله، محكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في السجون.

الأسير عزمي سهل النفاع (24 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 20 عامًا معتقل منذ عام 2015 وأمضى أربعة أعوام في سجون الاحتلال، بتهمة محاولة دهس جنود الاحتلال على حاجز زعترة.

اعتقل نفاع بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال عدة رصاصات أصابته بتهتك في الفك العلوي لفمه وجراح في اليد على حاجز زعترة جنوب نابلس، وهو طالب في كلية الحقوق بجامعة النجاح الوطنية.