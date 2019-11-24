شهدت حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 24/11/2019، حركة مرورية نشطة على المفترقات والشوارع الرئيسية، ولم يسجل حوادث طرق خلال 24 ساعة الماضية.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور، إلى وجود سوق الشيخ زايد شمال غزة وسوق المغازي في محافظة الوسطى وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، متمنية من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية.

وذكرت، الإدارة، أنه لم يسجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية أي حادث مروري.

وبينت الإدارة، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد

الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر.