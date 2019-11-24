إصابات في صفوف المواطنين بـ3 مدن عراقية اثر تواصل الاحتجاجات

أصيب 25 متظاهراً ، مساء أمس السبت، خلال مواجهات بين الامن العراقية ومحتجين بمدينتي كربلاء والناصرية إلى الجنوب من العاصمة.

وأوضح أحد المسعفين في مستشفى حكومي إن 6 متظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع قرب دوار الحرية في حي الكرمة وسط كربلاء، في حين قال شهود عيان أن قوات الأمن أطلقت أيضا الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين.

و قال مصدر طبي في دائرة صحة بغداد الحكومية إن 4 متظاهرين أصيبوا بجروح جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين قرب جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد.

وبينت المصادر أن أحد المتظاهرين وصفت حالته بالحرجة إثر تلقيه رصاصة مطاطية في رأسه.

قال مصدر طبي في الناصرية مركز محافظة ذي قار ان “الفرق الصحية سجلت 15 إصابة بين المتظاهرين جراء تعرضهم لقنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الأمن، بعد أن حاول المئات عبور الحواجز التي وضعتها قوات الأمن على جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية”.

من جهته، قال مصدر أمني بشرطة محافظة ذي قار، طالبا عدم الإشارة لاسمه لاعتبارت وظيفية، إن “قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي في الهواء لمنع المئات من عبور جسر الزيتون”.