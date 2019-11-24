الحردان يصل غزة اليوم..وصحيفة "اسرائيلية" : الاموال القطرية ستدخل الأسبوع الجاري

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) اليوم الأحد ، 24/11/2019 ، أن الأموال القطرية والمعروفة بالـ100 دولار ستدخل إلى قطاع غزة الأسبوع الجاري.

وبينت الصحيفة أنه من المتوقع أن يصل نائب السفير القطري خالد الحردان إلى قطاع غزة اليوم الأحد، على يبدأ في توزيع الأموال يوم غد الاثنين.

ويشار الى ان زيارة الحردان لن تكون فقط لتوزيع ال100 دولار فقط ، انما لتفقد العديد من المشاريع القطرية في قطاع غزة .

وتجدر الاشارة الى ان السفير القطري محمد العمادي ، تعهد بدفع مساعدات مالية لـ75 ألف أسرة في قطاع غزة، في ظل الظروف الاقتصادية ، وجزء من اتفاق لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عدة سنوات.