طقس فلسطين اليوم : أجواء غائمة إلى باردة نسبيا

جاء طقس فلسطين اليوم الأحد الموافق 24/11/2019، بأن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً، بحسب دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية.

وذكرت الأرصاد ، أن الليلة سيكون الجو غائما جزئيا وباردا، خاصة في المرتفعات الجبلية. فيما سيكون يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا إلى صاف.

وتوقعت الدائرة أن يستمر طقس فلسطين، يوم الثلاثاء القادم، بأن يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، فيما سيكون الأربعاء المقبل، فيكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية.